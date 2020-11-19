Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi

19.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:35

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. 19 Kasım günü hasta sayısı 4542 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 430 bin 170'e ulaştı. 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 943'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4542 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 123 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 943'e, toplam hasta sayısı ise 430 bin 170'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2918 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2918 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 364 bin 573'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, ağır hasta sayısı ise 3850 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi

"SALGININ SEYRİNİ LEHİMİZE ÇEVİREMEZSEK ZORUNLU TEDBİRLER OLABİLİR"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (21)
VATANDAŞ İZMİRLİ: bu kadar iyi kendini koruyan benim bile bugün pozitif çıktıysa ne diyeyim geçmiş olsun olanlara
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XİR: Herşeyde olduğu gibi sağlık konusunda da şeffaf davranmayan hükümetimizi allah başımızdan eksik etmesin. Ülkemizde başta ekonomi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçi kamu kurumuda kalmadıda ehil olmayan liyakata dayanmayan sistemle yürütüldüğü bu sistemde kusura bakmayın hepimiz ölmeye mecburuz ve hiçkimse içinde bu bir sorun değil önemli de değil. Hiçkimsenin umrunda değilsiniz. Birilerinin cebi sizin hayatınızdan daha değerli...
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CORONAYI SEVİYORUM: Bu corona virüsü hayatın pamuk ipliğine bağllı olduğunu ölümü hatırlamalarını sağlıyor aç gözlü haramzadeler korku içinde ölecekler yaşasın corona
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