Son Dakika: Türkiye'de 18 Şubat günü koronavirüs 83 kişi vefat etti, 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 18 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 640'ı semptomatik olmak üzere 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600'e yükseldi. Bugün 83 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 640'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 821'e, vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

DÜN 7 BİN 235 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 738'e, vaka sayısı ise 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 209 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 193 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.