Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 18 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 944 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 168 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 537 olurken toplam 295 bin 206 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 537 hasta taburcu olurken bugün 295 bin 206 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi

"AŞI ORANI ARTTIKÇA YARIN, BUGÜNDEN DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 72.54'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 72.54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 34 MİLYON 128 BİN 722 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 25 bin 676 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 34 milyon 128 bin 107 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 7 milyon 195 bin 181 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 692 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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