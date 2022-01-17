Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 17 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 136'dan 162'ye yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 72 bin 106 olurken toplam 403 bin 836 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 162 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 72 bin 106 hasta taburcu olurken bugün 403 bin 836 test yapıldı.

"RANDEVUNUZA SADIK OLUN"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,27 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,03 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 155 BİN 792 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 271 bin 832 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 155 bin 792 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 573 bin 142 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken 54 bin 100 de yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri