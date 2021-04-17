Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısında rekor artış durdurulamıyor. 17 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2973'ü semptomatik olmak üzere 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi. Vefat sayısı 288 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 184 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2973'ü semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 288 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 608, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 240 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 63 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybederken, 2915'i semptomatik olmak üzere 63 bin 82 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi
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