Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları bugün de rekor kırdı. 15 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 845'i semptomatik olmak üzere 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957'ye yükseldi. Vefat sayısı 297 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 54 bin 894 oldu. Vefat sayılarındaki rekor 14 Nisan'da 279'la kırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2845'i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 297 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 31'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 86 bin 957'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 54 bin 894 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi

VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 279 kişi hayatını kaybederken, 2802'si semptomatik olmak üzere 62 bin 797 yeni vaka tespit edilmişti. Koronavirüs vaka sayıları son olarak 14 Nisan 62 bin 797'yle rekor kırmıştı. Vefat sayıları ise 14 Nisan günü 279'la rekor kırmıştı.

BAKAN KOCA AŞIYA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. Enönemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi
40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
14 Nisan Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 14 Nisan Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
14 Nisan Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 14 Nisan Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Deniz
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:58:06. #1.14#

title