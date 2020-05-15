Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında 15 Mayıs tarihli son veriler açıklandı. Günlük sayılardaki azalma devam ederken son 24 saatte 48 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1708 kişiye ise koronavirüs teşhisi kondu. Toplam vefat sayısı 4055 olurken toplam vaka sayısı ise 146 bin 457'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, her akşam olduğu gibi bu akşamda Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu.

VEFAT SAYISI 4 BİN 55'E YÜKSELDİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 48 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 55'e yükseldi. Bin 708 kişiye daha koronaviüs tanısı konmasıyla birliktede toplam vaka sayısı 146 bin 457 oldu.

40 BİNE YAKIN TEST YAPILDI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 38 bin 565 olurken toplam test sayısı ise 1 milyon 547 bin 389'a yükeldi.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 106 BİNİ GEÇTİ

Bugün 2 bin 103 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 106 bin 133 oldu. 944 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 490 hasta solunum cihazına bağlı durumda.