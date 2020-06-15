Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar yeniden artmaya başladı. 15 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 825'e yükseldi. Bin 592 yeni vakayla toplam vaka sayısı 179 bin 831 oldu.

15.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı ve 1592 yeni vaka tespit edildi. 18 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825'e, toplam vaka sayısı ise 179 bin 831'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 152 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 947 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364'e yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 291 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi

"ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi

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