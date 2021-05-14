Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye 5 bin vakayı hedeflerken, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş yavaşladı. 14 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1102'si semptomatik olmak üzere 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi. Vefat sayısı 242 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 37 bin 261 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1102'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 242 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 301'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 894 bin 261'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 670 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 238 kişi hayatını kaybederken, 1217'si semptomatik olmak üzere 11 bin 534 yeni vaka tespit edilmişti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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