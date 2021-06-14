Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 14 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 428'i semptomatik olmak üzere 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi. Vefat sayısı 74 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 585 oldu. Öte yandan ağır hasta sayısı 29 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken semptomatik vaka sayısı ise salgın süresinde ilk defa 428 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 428'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 795'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 585 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 836'ya yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a yükselirken, ağır hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi

SALGINDA İLKLER YAŞANIYOR

Koronavirüs verilerine göre; bugün ağır hasta sayısı 29 Ağustos 2020'den bu yana 929 seviyesine düştü. Ağır hasta sayısı 29 Ağustos'ta 917 olarak kaydedilmişti. Ayrıca semptomatik vaka sayısı yani hasta sayısı ise salgın süresinde ilk defa 428 seviyelerine geriledi.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 454'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 12 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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