Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken, vefat sayısı düştü . 13 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 6 bin 285 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 46 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 162 olurken toplam 234 bin 439 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 162 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 234 bin 439'a yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 61.56'YA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29.00 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 18 MİLYON 002 BİN 032 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 209 bin 906 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 18 milyon 002 bin 032 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 259 bin 534 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 404 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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