Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında yine rekor kırıldı. 13 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 723'ü semptomatik olmak üzere 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi. Vefat sayısı 273 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 104 oldu. Vaka sayılarında son rekor 8 Nisan günü 55 bin 941'le kırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2732'ü semptomatik olmak üzere toplam 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 273 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 455'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 187 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 951 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi

VAKA SAYILARI YİNE REKOR KIRDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 2671'i semptomatik olmak üzere 54 bin 562 yeni vaka tespit edilmişti. Koronavirüs vaka sayıları son olarak 8 Nisan 55 bin 941'le rekor kırmıştı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi
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Haber Yorumları (1)
HASAN EMRAH KEMAL : Allah Allaaahh, bir türlü bitmedi şu virüs. bunun sorumlusu kim abi ya? Kim bu işin buralara gelmesinin suçlusu?
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