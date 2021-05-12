Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 12 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1496'sı semptomatik olmak üzere 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi. Vefat sayısı 232 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 167 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1496'sı semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 821'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 167 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 1582'si semptomatik olmak üzere 14 bin 497 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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