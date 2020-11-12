Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2841 artarak 404 bin 894'e ulaştı. 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 233'e çıktı. "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor" diyen Bakan Koca, tedbirlere uyma konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2841 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 88 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 233'e, toplam hasta sayısı ise 404 bin 894'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2181 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2181 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 346 bin 794 yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891, ağır hasta sayısı ise 3230'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

BAKAN KOCA, AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim" ifadelerini kullandı.