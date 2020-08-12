Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. 12 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 18 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 891'e yükseldi. 1212 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 244 bin 392'ye yükseldi.

12.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:59

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 12 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1212 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 891'e, toplam vaka sayısı ise 244 bin 392'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 227 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 934 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi

EN YÜKSEK TEST SAYISINA ULAŞILDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaşıldığını belirterek, "Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (1)
KİM İNANIR KADİR Mİ: Bu sayıları en az beş ile çarpmak lazım.
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