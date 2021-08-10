Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayısı yükseldi. 10 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 597 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 124 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 954 olurken toplam 264 bin 647 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 954 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 264 bin 647'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi

"TEDBİRSİZLİK KISIR DÖNGÜ İLE SONUÇLANIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 68.56'YA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 68.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 49.09 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 79 milyon 014 bin 647'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 30 MİLYON 470 BİN 007 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 42 milyon 555 bin 998 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 30 milyon 470 bin 007 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 5 milyon 988 bin 679 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 731 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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