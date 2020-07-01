Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları azalmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da açıklanan verilere göre; 1192 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 201 bin 98'e yükseldi. 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 150'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 1 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 52 bin 313 test yapıldı ve 1192 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 150'ye, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 163 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 311 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422'ye yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 362, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 35 oldu.

ÖRNEK 5 İLİ SIRALADI

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz" ifadelerini kullandı.