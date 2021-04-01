Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün yine rekor kırdı. 1 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi. Vefat sayısı 176 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 20 bin 817 oldu. Vaka sayılarındaki en yüksek rakam, dün 39 bin 302 olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 713'e toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 34 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI REKOR YİNE KIRDI

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 152 kişi hayatını kaybederken, 1401'i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (1)
SERDAR41: allah kaldırsın inşallah bu yazıyı
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