Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 71 bin 545 hasta taburcu olurken bugün 403 bin 117 test yapıldı.

BAKAN KOCA, RİSK GRUBUNA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,10 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,94 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,10 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 719 bin 490 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 821 BİN 88 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 690 bin 44 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 821 bin 88 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 136 bin 202 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 64 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken 64 bin 275 de yeni vaka tespit edilmişti.