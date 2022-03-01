Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 1 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 59 bin 885 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olurken toplam 403 bin 117 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, " Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 71 bin 545 hasta taburcu olurken bugün 403 bin 117 test yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,94 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,10 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 719 bin 490 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 690 bin 44 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 821 bin 88 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 136 bin 202 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken 64 bin 275 de yeni vaka tespit edilmişti.