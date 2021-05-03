Son Dakika | Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
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Son Dakika | Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi

Son Dakika | Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tam kapanma denetimine katıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tam kapanma denetimine katıldı. Denetim esnasında bir kişinin aracında beklediğini gören Zeybek, sorgulama yaparken Türkçesinin zayıf olduğunu anlayınca kısıtlamada neden dışarda olduğunu İngilizce sordu.

17 günlük tam kapanma ile Gaziantep'te denetimler arttırıldı. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de denetimlere katıldı. Karagöz Caddesi üzerinde sokakta gördüğü vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını da denetleyen Zeybek, aracında bekleyen bir kişiden izin belgesini istediğinde Türkçesinin zayıf olduğunu fark etti. Emniyet Müdürü Zeybek, kendini Türkçe ifade edemeyen kişiye İngilizce bilip bilmediğini sordu. İngilizce bildiğini söyleyen kişiyle konuşmaya başlayan Zeybek, hastaneden döndüğünü öğrendi. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Zeybek daha sonra denetimlere kaldığı yerden devam etti. - GAZİANTEP

Son Dakika | Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
Son Dakika | Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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