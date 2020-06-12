Son Dakika: Turizm sektörü temsilcileri, 'Turizmde Güvenli Şehir' süreci hakkında bilgilendirildi
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Son Dakika: Turizm sektörü temsilcileri, 'Turizmde Güvenli Şehir' süreci hakkında bilgilendirildi

Son dakika haberlerine göre Ordu'da turizm sektörü temsilcileri, korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de turizm tesislerinin güvenilirliğini arttırmak amacıyla başlatılan "Turizmde Güvenli Şehir" sertifikasyon süreci hakkında bilgilendirildi.

Son Dakika: Turizm sektörü temsilcileri, 'Turizmde Güvenli Şehir' süreci hakkında bilgilendirildi
12.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:51

Ordu'da turizm sektörü temsilcileri, korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de turizm tesislerinin güvenilirliğini arttırmak amacıyla başlatılan "Turizmde Güvenli Şehir" sertifikasyon süreci hakkında bilgilendirildi.

Ordu Seyahat Acenteleri ve Otelciler Platformu Derneği, "Turizmde Güvenli Şehir" markasının oluşturulmasını sağlayacak ve bu kapsamda dernek üyesi otellerin güvenli otel olabilmeleri için sertifikasyonunu amaçlayan projenin açılış toplantısı, turizm sektörü temsilcileri ile dernek üyelerinin katılımlarıyla Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıda konuşan Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, ilk defa bu pandemi sürecinde sertifikasyon organizasyonun hayata geçirildiğini ifade ederek, sertifikasyonun önemine değindi. Toparlak, "Çünkü bu sertifikasyonlar her birimizin birer karnesi durumundadır. Karnemiz ne kadar güzel olursa bizim misafirlerimizin de bize o kadar güvenecektir. Dolayısıyla bu organizasyonun sadece pandemi süresi içerisinde değil de bundan sonraki süreçte de devam etmesi temennisini ediyorum" dedi.

Sertifikasyon hakkında bilgilendirme yapan Proje Müdürü Orhan Tolga Balarısı, 12 Mayıs tarihi itibari ile Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle yayınlanan yeni normalleşme süresinde dört etaplı bir sertifikasyon duyurusu yapıldığını hatırlatarak, "Bu dört etapta öncelikle hava alanlarının güvenli hale getirilmesi, transfer araçlarının güvenli hale getirilmesi son olarak da yeme içme noktalarının ve konaklama tesislerinin güvenli hale getirilmesi için bir sertifikasyon duyurusu yapıldı. Yeni normalleşme süresinde açıklanan 147 maddeye uyulması gerekiyor. Buradaki amaç hep birlikte hareket edip Ordu'nun güvenli bir nokta olduğunu herkese duyurabilmek" diye konuştu.

Sektör olarak sürece hazır olduklarını söyleyen Ordu Seyahat Acenteleri ve Otelciler Platformu Derneği Başkanı Volkan Aydın ise ciddi hazırlıklar yaptıklarını belirterek, güzel bir sezon beklediklerini kaydetti.

Daha sonra, dernek üyelerine yeni normalleşme süresinde açıklanan 147 madde hakkında bilgi verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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