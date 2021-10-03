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Son dakika... Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e destek gösterisi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Son dakika... Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e destek gösterisi

Son dakika haberlerine göre Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlara destek gösteri yapıldı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlara destek gösteri yapıldı.

Başkent Tunus'un merkezinde bulunan Habib Burgiba Caddesi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına destek gösterisi düzenlendi.

Oturma eylemi şeklinde yapılan destek gösterisinde, "Halk yolsuzluk sistemini çökertiyor", "Parlamenter sisteme dönüşe hayır", "Umut ve rüyalarımızı yıkan sisteme hayır" pankartları açıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da yayımladığı olağanüstü kararların ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde kararlara destek veren veya karşı çıkan gösteriler yapılıyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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