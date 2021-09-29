Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler
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Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Tunus'a ilk kadın Başbakan Najla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Najla Boudin'i görevlendirdi.

- Tunus'a ilk kadın Başbakan

Najla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi

TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Najla Boudin'i görevlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Najla Boudin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Boudin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.

Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulunda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Boudin, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.

Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi

Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi

Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi

Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

 Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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Haber: Son dakika! Tunus'a ilk kadın BaşbakanNajla Boudin hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler
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