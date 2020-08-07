Son Dakika: TUNCELİ Gülistan Doku'dan 216'ncı günde de iz yok Bir son dakika haberine göre Gülistan Doku'dan 216'ncı günde de iz yokTUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple devam ediyor.

Gülistan Doku'dan 216'ncı günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple devam ediyor. Arama çalışmalarının 216'ncı gününde de Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi.

16 ŞEHİRDEN GELEN 70 KİŞİLİK EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Türkiye'nin 16 farklı kentinden gelen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 8 farklı kentten gelen AFAD ekibi içinde yer alan toplam 70 kişilik ekip, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 216'ncı gününde, Uzuncayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinin 3 kilometrelik alanının 15 ayrı bölgeye ayrılarak, oluşturulan 15 ekiple devam ediyor.

SEVİYE DÜŞTÜ SU ALTINDAKİ EVLER ORTAYA ÇIKTI

Uzunçayır Baraj Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 16 metre düşmesinin ardından Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarında bulunan Rostan ve Bahçe Melek bölgelerinde daha önce yerleşim bölgesi olan, ancak baraj gölü ile birlikte su altında kalan onlarca ev yeniden ortaya çıktı. Evlerin içinde ve çevresinde ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında Gülistan Dokuya ait bir ize rastlanmadı.

Kaynak: DHA