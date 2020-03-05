Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İsviçre'de ilk ölüm gerçekleşti

05.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:46

Dünyaya hızla yayılan ve can almaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle İsviçre'de ilk ölüm gerçekleşti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'ya bulaştıktan sonra giderek etkisini artıran koronavirüs can almaya devam ediyor.

İSVİÇRE'DE İLK ÖLÜM

Avrupa'da bulunan diğer ülkelerle yaptığı tarafsızlık anlaşmaları, bankaları ve refah düzeyinin yüksek oluşuyla "steril ülke" olarak da adlandırılan İsviçre'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede bu güne kadar 93 vaka tespit edildiği kayıtlara geçmişti.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletinde bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle tüm dünyada 3 bin 286 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde görülen vaka sayısı ise 95 bini geçti. Avrupa ülkelerinden İtalya'da 107, Fransa'da 4, İspanya'da 2, San Marino'da bir kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkeler ve virüsün bulaştığı kişi sayısı şu şekilde: Güney Kore 5 bin 766, İtalya 3 bin 89, İran 2 bin 922, Japonya 1037, Fransa 285, Almanya 262, İspanya 228, ABD 160, Singapur 112, İsviçre 93, İngiltere 87, Norveç 59, Kuveyt 56, Avustralya 52, Bahreyn 52, İsveç 52, Malezya 50, Tayland 47, Hollanda 38, Irak 35, Kanada 34, Avusturya 29, Hindistan 29, Birleşik Arap Emirlikleri 28, İzlanda 26, Belçika 23, Cezayir 17, Vietnam 16, San Marino 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15, Hırvatistan 10, Ekvador 10, Yunanistan 9, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, İrlanda 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1."

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