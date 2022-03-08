Son dakika! Trafik polislerinden kadın sürücülere karanfil

ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil dağıttı.

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde uygulama noktasında bulunan trafik polisleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte seyir haline olan kadın sürücüleri durdurarak, karanfil dağıtımı yaptı. Polis ekiplerinin ikazı üzerine duran kadın sürücüler çiçeklerle karşılaştıklarında büyük mutluluk yaşadı. Ekipler, uygulama noktasında kadın sürücülerinin yanı sıra, kadın trafik polislerinde gününü de kutlayarak karanfil dağıttı. - ANTALYA