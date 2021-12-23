Trafik kazasında ölen uçak mühendisi Tarık Kesekci için belgesel hazırlandı

BURSA (AA) - Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin annesi Beyhan Kesekci, İHH İnsani Yardım Vakfınca hazırlanan belgeselde oğlunu anlattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı prodüksiyon ekibi 28 Kasım'da memleketi Nevşehir'de toprağa verilen Tarık Kesekci'nin hayata bakışını anlatan belgesel çekti.

Tarık Kesekci'nin çeşitli görüntü ve fotoğraflarına yer verilen belgeselde, anne Beyhan Kesekci'nin oğlunu anlattığı röportaj da yer aldı.

Oğlu Tarık Kesekci'nin ülkesi ve İslam coğrafyası için yorulmak bilmeden gayretle çalıştığını belirten Beyhan Kesekci, "Ülkem için ne yapabilirim, ümmet için ne yapabilirim çabasındaydı. Selçuk ağabey deyince akan sular dururdu. 'Benim geçmişlerden idolüm Erbakan hocam, yaşayanlardan idolüm Selçuk ağabeyim. Ben onu asla bırakmam' derdi. 'Anacığım, çok işimiz var, ümmetin çok derdi var. Bizim durmamamız lazım.' derdi. Eve gelince Tarık'tan tek istediğim şey imamımız olmasıydı. O gelince cem olurduk. Tek özlediğim şey Tarık'ın arkasında cemaat olmak." diye konuştu.

Tarık Kesekci'nin ortaokul yıllarından beri ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için çabaladığını, yoğun iş temposunun yanında vakıf çalışmalarına da zaman ayırdığını ifade eden Kesekci, oğlunun Nevşehir'e ziyarete geldiğinde bile İHH'nin yardım organizasyonlarına katıldığını söyledi.

Hazırlanan 26 dakikalık belgesel, İHH'nin sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

İstanbul Genç İHH'nin 27 Kasım'da Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan otomobil kaza yapmış, aralarında Baykar uçak mühendisi 26 yaşındaki Tarık Kesekci'nin de bulunduğu Genç İHH gönüllüsü 4 kişi yaşamını yitirmişti.