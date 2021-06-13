Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da trafikte meydana gelen 2 kaza sonrası yaşanan kavgalar amatör kameralara yansıdı.

İSTANBUL'da trafikte meydana gelen 2 kaza sonrası yaşanan kavgalar amatör kameralara yansıdı. Sultangazi'de yaşanan trafik kazası sonrası araçta bulunan iki kişi arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Otogar bağlantı yolunda yaşanan hasarlı kaza sonrası iki araç sürücüsünün kavgası da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KAZA SONRASI KAVGAYA TUTUŞTULAR

Sultangazi İsmetpaşa Ordu Caddesi'nde sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı arabadan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri arkadaşını darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü ve arkadaşının alkollü oldukları iddia edildi.

HASARLI KAZA SONRA İKİ SÜRÜCÜ KAVGA ETTİ

Otogar bağlantı yolunda seyir halinde olan iki araç kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası iki aracın sürücüleri birbirleriyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir başka araç sürücüsü tarafları ayırdı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA
Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA
Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA
Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İbrenin 130'da takılı kaldığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İbrenin 130'da takılı kaldığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hasibe Eren Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 11:39:48. #1.15#

title