Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada Panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaldırımdaki bir ağaca yıldırım isabet etmesi ve yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada

Panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaldırımdaki bir ağaca yıldırım isabet etmesi ve yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde bastıran ani şiddetli yağış sırasında Akçaabat ilçesi Yaylacık mahallesinde yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.

Yıldırımın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevredekiler ortaya çıkan sesle büyük korku ve panik yaşadı.

Yıldırımın düşme anını anlatan restoran çalışanı Bilal Aydın, "Ansızın oldu. Beklemiyorduk. O refleksle beraber içeriye kaçtık. İlk anda anlam veremedim. Sesin şiddeti ne tabancaya ne de tüfeğe benziyordu. Desibeli çok yüksekti. Sanki uçaktan bomba düşmüş gibi sadece bir ışık gördüm "ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada
Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada
Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada
Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Roland Garros Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 13:58:47. #1.13#

title