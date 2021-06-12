Son dakika... Tosya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı, İlk kaza, saat 11.00 sıralarında Ortalıca köyü kavşağında meydana geldi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı,

İlk kaza, saat 11.00 sıralarında Ortalıca köyü kavşağında meydana geldi. Samsun istikametine giden Salih Çilek kontrolündeki 41 VK 113 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görünce yavaşlayan Oktay Güven idaresindeki 18 AAS 279 plakalı otomobile de arkadan gelen Şaban Ateş yönetimindeki 34 CLK 970 plakalı otomobil çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Mehmet Özateş ve Server Ateş yaralandı.

Saat 12.00'de ise, Mazahir Agayev idaresinde bulunan 99 TA 132 yabancı plakalı TIR, Çetsan rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Kazaya fark edince duran Orhan Yıldız kontrolündeki 29 DH 419 plakalı otomobile de, arkadan gelen Muhammet Yıldırım idaresindeki 34 AN 4377 plakalı otomobil çarptı. Kazada TIR sürücüsü Mahir Agayev yaralandı. Saat 13.00'da ise Yüksel Dayı idaresindeki 55 BA 299 plakalı otomobil, Ortalıca köyü yakınlarında aracın sağ arka lastiğinin kopması sonucu kaldırıma çarptı. Kazada, araç içindeki Umutcan Dayı ve Emirhan Dayı yaralandı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tosya (Kastamonu)