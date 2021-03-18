Son dakika haber! TOMA bu kez eylemcilere değil yangına müdahale etti

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Son dakika haberler: TOMA bu kez eylemcilere değil yangına müdahale etti Bursa'da otoban üzerinde bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, görev yerine gitmek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden çıkan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın müdahalesi ile söndürüldü.

TOMA bu kez eylemcilere değil yangına müdahale etti

BURSA - Bursa'da otoban üzerinde bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, görev yerine gitmek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden çıkan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın müdahalesi ile söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'da görevli polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki görev yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada merkez Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi'nde seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinden dumanlar çıktığını fark etti.

İtfaiye ekiplerine bilgi veren polis ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için TOMA'da bulunan suyla alevlere müdahale etmeye başladı. TOMA'nın müdahalesiyle TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgeden ayrılırken, TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı