Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Haberler
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Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

Erbaa, Tokat, Ölü, Güncel, Haber

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