Son Dakika | Tokat'ta vatandaşlar müjdeyi ekranlardan dinledi Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini Tokat'ta vatandaşlar ekranların başında takip etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini Tokat'ta vatandaşlar ekranların başında takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi Tokat'ta vatandaşlar ilgiyle takip etti. Müjdeyi merak edenler televizyonları açarak ekranlara kilitlendi. Kentte çay ocaklarında vatandaşlar, bazı esnaf ise iş yerlerinden müjdenin ne olduğunu merakla bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini vermesinin ardından vatandaşlar sevinçle karşıladı.

Çay ocağında müjdeyi takip eden Mete Tanaydın İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız burada 320 milyar metre küp doğal gaz olduğunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en az 100 yıl yeteceğini düşünüyorum." dedi.

Canlı yayını takip eden Öznur Yıldırım ise, "Bizde arkadaşlarımız ile müjdeyi dinledik. Karadeniz'deki sondaj gemimizin başarıya ulaştığını duyduk. Çok mutluyuz. İnşallah aynı haber Akdeniz'den gelir. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA