Son Dakika | Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
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Son Dakika | Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı

07.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:42
Son Dakika | Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı

Son dakika gündem haberi: Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve hastaneden kaçan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve hastaneden kaçan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Tokat Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören S.A. ile A.B, cenazelerinin olduğunu söyleyerek hastane yetkililerinden izin talebinde bulundu.

Yetkililerin talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine S.A. ile A.B, hastaneden izinsiz ayrıldı.

İki hastanın hastanede bulunmadığını belirleyen sağlık görevlileri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, S.A. ile A.B'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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