Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın
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Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın

Son dakika haberler... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Belediyesi karşısında bulunan iki katlı binan çatısını bir anda alevler sardı. Binanın alt katında bulunan pidecinin bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin yan binalara sıçrama tehlikesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedenin tespiti için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın
Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın
Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın
Son dakika... Tokat'ta korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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