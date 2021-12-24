Son Dakika | Tokat'ta bağ evinde yangın

TOKAT (İHA) - Tokat'ta bağ evinde çıkan çatı yangını maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Soğucak Bağları'nda bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili itfaiye ekipleri incelme başlattı. - TOKAT

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