Son Dakika: Tır ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de tır ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kayseri'de tır ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Büyüktuzhisar Mahallesi Lalebeli mevkisinde meydana gelen kazada 41 U 7321 plakalı minibüs ile 38 H 2105 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden Faruk, Havva, Süreya, Rojin, Esra, Emrah, Sıddık, Nimet ve Cansu Balcı ile Zeynep Yalçın ve Melikan Acar yaralandı.

Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA