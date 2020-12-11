Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz...
11.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:06
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk