Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz...
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Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz...

11.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:06
Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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