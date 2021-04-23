Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek
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Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Diğer yandan şirket kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için girişimde bulunuldu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu belirlenen Özer'in iadesi istenecek.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

DOKÜMANLARA EL KONULDU

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

BELGELER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YOLLANDI

Ayrıca, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Kırmızı bülten talebi için savcılık evrağı İçişleri Bakanlığı'na yollandı. Arnavutluk'ta tutuklanmasının istemi için belgeler ise Dışişleri Bakanlığı'na yollandı.

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NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulanmıştı.

400 BİN KULLANICI MAĞDUR

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi. Öte yandan söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alınmıştı.

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Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: denetleme mekanizman zayıf olursa bu gibi olayları sürekli yaşarsın devletin görevi halkın güvenliğini sağlamak her anlamda ama maalesef parası olana ellenmiyor fakirden alabildiğini alıyorlar bir insan bu kadar kolay halkı dolandırıp sınır dışına çıkması çok komik bir durum
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