Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek

Son dakika: Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Diğer yandan şirket kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için girişimde bulunuldu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu belirlenen Özer'in iadesi istenecek.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

DOKÜMANLARA EL KONULDU

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

BELGELER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YOLLANDI

Ayrıca, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Kırmızı bülten talebi için savcılık evrağı İçişleri Bakanlığı'na yollandı. Arnavutluk'ta tutuklanmasının istemi için belgeler ise Dışişleri Bakanlığı'na yollandı.