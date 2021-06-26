Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu
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Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da Atatürk Barajı kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden teyze ve yeğeni hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Atatürk Barajı kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden teyze ve yeğeni hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede mevkiinde meydana geldi. Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz (14) ve kardeşi Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Suya giren aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar olay yerine gelerek şahısları kurtarmaya çalıştı. Suya giren aileden Tuana Yılmaz (14) suda boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan kişilerde ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı.

Sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Remziye Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu
Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu
Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu
Son dakika: Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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