Son dakika... Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı
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Son dakika... Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı Bingöl'de terörden arındırılmış 2 bin 200 rakımlı Avgeni Bölgesi'nde bulunan Şerafettin yaylasında düzenlenen etkinlikte at yarışları yapıldı.

Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı

BİNGÖL - Bingöl'de terörden arındırılmış 2 bin 200 rakımlı Avgeni Bölgesi'nde bulunan Şerafettin yaylasında düzenlenen etkinlikte at yarışları yapıldı.

Her yıl çeşitli atlı etkinlikler düzenleyen Atlı Spor Kulübü, bu yıl Solhan Belediyesinin de desteğini alarak 2 bin 200 rakımlı Avgeni Bölgesi Şerafettin yaylasında festival düzenledi. Yıllar öncesinde güvenlik bölgesi olan ve terörden arındırıldıktan sonra civar köyler ile göçerler tarafından kullanılan yayladaki festival renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde ilk olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan minik atletlerin koşu yarışması yapıldı. Sonra üç grup olacak şekilde rahvan at yarışları düzenlendi. Düzenlenen yarışmalara da dereceye girenler ödüllendirildi. İlk defa düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da düzenleneceği bildirildi.

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, "Bugün Şerafettin yaylalarındayız. Bulunduğumuz yer Avgeni bölgesi içerisinde 2 bin 200 rakımdadır. Bu bölgede atçılık çok önemli bir kültürdür. Uzun süredir maalesef bu kültürümüzü yaşatma adına bazı çalışmalardan geri kaldık. Fakat Allah nasip ederse bugün ilk olmakla birlikte tekrardan bu kültürümüzü örf ve adetimizi geri getirmek adına burada bir faaliyet yapıyoruz. Solhanlı hemşerilerimiz buradadır. Onlarla birlikte ümit ediyoruz ki Solhan'ımızı geleceğe taşırken örfümüzü, adetimizi, kültürümüzle birlikte geleceğe taşıyalım diyoruz. Bu manada mücadele ve gayret sarf ediyoruz. Malumunuz bu bölgeler yıllarca maalesef terör belasıyla uğraşıyordu, sıkıntılar ve problemler vardı. Son dönemlerde bu beladan ülkece kurtulduk. Özellikle bizim bu bölgeler. Dediğim gibi yavaş yavaş tekrar o eski kültürlerimizi yaşatabilme adına buralarda huzur inşa olunca buralar daha değer ve mana kazandı. Biz de bu vesile ile buradayız" dedi.

Bölgedeki terör şartlarından dolayı Şerafettin yaylasında yıllardı etkinlik yapılmadığını belirten Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran, "Hiç yapılmamış olan faaliyetleri icra etmeye çalışıyoruz. Atlı Spor Kulübü 2018 yılından beri sosyal kültürel faaliyetleri gösteren bir kuruluş. Bundan sonrada inşallah yapmaya devam edecek. Biz bunu kendimize görev, hizmet biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bugün yaptığımız bu festival yağacağız. İnşallah tüm katılımcılarımızla, bölgedeki tüm vatandaşlarımızla daha kapsamlı faaliyetler yapmayı düşünüyor, hedefliyoruz. Bu kadar zor şartlardaki durumda bile bu kadar insanın buraya gelmesi çok şey ifade ediyor. Buna ihtiyaç var. Bizde bu ihtiyaç durumunda bunu karşılamaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız faaliyet çalışmamızı da Solhan Belediyemizle ortak bir çalışma yaptık. Çok güzel şeyleri başardığımızı düşünüyorum. Buradaki bu güzel havayı sizlerle beraber teneffüs etme ihtiyacı duyduk. Bundan sonraki yıllarımızda da bunları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika... Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı
Son dakika... Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı
Son dakika... Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı
Son dakika... Terörden arındırılan 2 bin 200 rakımlı yaylada at yarışı heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik

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