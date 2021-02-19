Son Dakika: 4 lise türünde daha yüz yüze eğitim başlıyor
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Son Dakika: 4 lise türünde daha yüz yüze eğitim başlıyor

19.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:30

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yüz yüze eğitime geçiş için önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.

TÜM SINIF SEVİLERİNDE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK

Bu kapsamda, tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler okullarda yüz yüze yapılacak. Yüz yüze eğitime kademeli geçişin ikinci aşaması 1 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime başlanacak.

"GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Son Dakika: 4 lise türünde daha yüz yüze eğitim başlıyor
Haber Yorumları (1)
GALİP: Anlaşıldı çok kısa süre içinde yine ölü sayısı ikiyüzün üzerine çıkıcak.
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