Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 ölü, 8 yaralı
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Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 ölü, 8 yaralı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte işçi servisine çarptı. Kaza nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen servis minibüsüne çarptı.

Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 ölü, 8 yaralı

4 ÖLÜ, 8 YARALI

Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 ölü, 8 yaralı
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Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 ölü, 8 yaralı - Haberler
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