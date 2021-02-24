Zincirleme trafik kazasında çöp kamyonundaki 2 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Metin Kepenekli yönetimindeki 59 AAT 956 plakalı çöp kamyonu, sis nedeniyle görüş mesafesi azalan Küçükhıdır Mahallesi rampasında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kaza sonucu çöp kamyonundaki işçilerden Timuçin Cangezer (24) ile Mustafa Anomi (23) yaralandı.
Kamyonda sıkışan Anomi, Malkara itfaiyesi kaza kırım ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Anomi, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.
Bölgedeki 14 aracın karıştığı kaza nedeniyle bir süre kapanan Süleymanpaşa-Malkara kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral