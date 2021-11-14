Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti -Anne-baba olay yerinde oğulları ise hastanede hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir neden ötürü cinnet getiren genç, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü ardından aynı...

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

-Anne-baba olay yerinde oğulları ise hastanede hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir neden ötürü cinnet getiren genç, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü ardından aynı silahla intihar etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü cinnet getiren genç emekli subay olan babasına ait beylik tabancası ile önce anne ve babasını öldürdü ardından da aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Alipaaşa Mahallesi Varış Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelen olayda anne ve babası ile birlikte yaşayan Ali Eren Arslankılıç, tespit edilemeyen bir nedenden ötürü anne ve babası ile tartıştı. Tartışma sırasında emekli subay olan babası Ali Arslankılıç'a ait silahı ateşleyen Ali Eren Arslankılıç babası Ali Arslankılıç ile annesi Nurhan Arslankılıç'ı silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Eren Arslankılıç silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Eren Arslankılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından anne Nurhan Arslankılıç ile baba Ali Arslankılıç'ın cansız bedenleri incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

100 bin liralık altında çalan gençten pes dedirten savunma: Ev almak için kuyumcuyu soydum

100 bin liralık altında çalan gençten pes dedirten savunma: Ev almak için kuyumcuyu soydum

 'Beni aldatıyorsun' dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

"Beni aldatıyorsun" dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

 Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı

Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title