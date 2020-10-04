Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
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Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın

04.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:27
Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesi kırsal alanında bulunan Adnan Türen Mesire alanında, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlenen yangında ağaçlar zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesi kırsal alanında bulunan Adnan Türen Mesire alanında, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlenen yangında ağaçlar zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Hayrabolu'nun kırsal Kılıçlar Mahallesi Adnan Türen Mesire alanı bayır mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın camından söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigaranın kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yükselince yangın, mesire alanındaki ormanlık alandaki ağaçlara sıçradı. Mahalleli durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi mahalle muhtarı ile vatandaşlar yaparken gelen traktörlerde yangının söndürülmesine destek verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazözlerle orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saat müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.Kılıçlar Mahallesi Muhtarı Şaban Yavuz, yangına atılan bir sigara izmaritinin neden olduğu ihtimalı üzerinde durduklarını belirterek, "Lütfen kimse yanan sigaralarını söndürmeden yola atmasın. Yazıktır, günahtır. Az kalsın orman kül olacaktı. Söndürmeden atılan sigara izmariti böyle yangın çıkarıyor" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.


Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
Son dakika! Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

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