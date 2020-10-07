Son Dakika: Tecavüz şüphelisi Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürüldü

Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Çelik ile ilgili oylamada İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan çekimser kalmıştı. Diğer komisyon üyeleri dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda oylandı. Oylamada Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik hakkında Mardin'de 2018 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Çelik, "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suiistimal edilmemesi için Partim HDP'den istifa etme kararını aldım. Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum" açıklaması yaparak HDP milletvekilliğinden istifa etmişti. HDP, daha sonra Tuma Çelik'i partiden ihraç etmişti.

Tuma Çelik, TBMM'de dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşen komisyona bir savunma da iletmişti.

"Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığının soruşturmanın hiçbir aşamasında müvekkilimi davet edip kendisinin olaya ilişkin bilgisine başvurmamıştır" denilen savunmada, "Ayrıca, kendisinden hiçbir şekilde DNA örneği alınmamıştır. Şikayetçinin soyut iddialarını hiç irdelemeden gerçekliğini sınamadan hatta iddialar içerisindeki çelişkileri bile gidermeden çok özensiz bir soruşturma yürüterek müvekkilimin bütün hayatını etkileyecek haksız ithamda bulunmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.

Aynı komisyonun şikayetçi olan kadın ile görüştüğü de basına yansımıştı. Bu ifadelerdeki iddiaya göre kadın HDP'den iki milletvekilinin kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söylemiş ve "O günden beri nefes alamıyorum" demişti.