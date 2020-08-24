Son Dakika: Meclis komisyonundan hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP'li Tuma Çelik için "dokunulmazlığı kalksın" kararı
Son dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda oybirliğiyle tavsiye kararı verdi.
24.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:05
Seçim çalışmaları sırasında birlikte çalıştığı D.K isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dokunulmazlığının kaldırılması konusunda fezleke hazırlanan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Hazırlık Komisyonu Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda oybirliğiyle tavsiye kararı verdi.
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