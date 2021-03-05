Son dakika! Tavşanlı'da yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şahin köyünde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Uslu'ya ait 2 katlı evde elektrik kontağından çıktı. Köye sevk edilen Tavşanlı Belediyesi itfaiyesi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta zorlandı. İtfaiyelerin ve köylülerin kendi gayretleri ile 2 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı