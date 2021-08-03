Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karakaya köyü yakınlarında bulunan Devebeli mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 2 orman işletme arazözü ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 150 metre kare orman alanı zarar gördü. Yangının çıktığı ormanlık alanda elektrik hattı çekme çalışması yapıldığı bilgisi edinildi.

Karakaya köy muhtarı İsa Uzun, "Yangın şu anda kontrol altına alındı. Hızlı bir şekilde iş makineleri ve orman arazözleri ile müdahale edildi. Özellikle orada elektrik hattı çalışması için bulunan kepçe operatörünün gayretleri ile yangının önü kesildi. Çok şükür büyümeden söndürüldü. Bu kritik dönemde çok dikkatli olmak gerekir." dedi.

Savcılık çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Haluk Levent Demet Akalın
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:05:38. #1.15#

title